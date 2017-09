Inter, via libera da Suning: a gennaio Spalletti avrà un centrocampista

I tifosi dell'Inter possono sorridere. Non solo per i risultati ottenuti in questo avvio di campionato con 3 vittorie in altrettante partite e il primato in classifica assieme a Juve e Napoli. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Suning avrebbe dato il via libera per l'acquisto di un centrocampista nel mercato di gennaio a prescindere dal fair play finanziario e dagli input del governo cinese (bisogna ancoracapire se la stretta sugli investimenti all'estero continuerà o meno) che hanno frenato la società di corso Vittorio Emanuele nella sessione estiva.



In particolare i nerazzurri cercano un giocatore veloce e abbastanza prolifico dal punto di vista realizzativo per completare la mediana. Il colpo potrebbe arrivare dal Sudamerica: l'ultima casella degli extracomunitari del resto potrebbe essere stata lasciata libera proprio in ottica 'futura'. La difesa dovrebbe invece restare così, con Ranocchia, D'Ambrosio e Vanheusden alternative alla coppia titolare Miranda-Skriniar. Non sono previsti rinforzi prima di giugno: il club interverrà solo in caso di infortuni seri.