Inter, via alle cessioni: Banega torna al Siviglia per 9 milioni

Ever Banega torna al Siviglia. Dopo soltanto una stagione, il centrocampista argentino lascia l'Inter per 9 milioni di euro. Proprio quei 9 milioni che solo qualche giorno fa Walter Sabatini aveva giudicato "pochi". La richiesta iniziale dei nerazzurri per far tornare il centrocampista in Andalusia era di 13 milioni, ma i nerazzurri hanno fretta di vendere per rispettare il Fair Play Finanziario e alla fine si sono convinti.

Restano da limare solo gli ultimi dettagli, l'Inter infatti vorrebbe provare a inserire qualche bonus prima di chiudere la trattativa, ma ormai è tutto fatto: Banega tornerà dove ha giocato per due stagioni vincendo altrettante Europa League. Un'operazione che è una boccata di ossigeno per le casse dei nerazzurri, che intascheranno circa dieci milioni da un giocatore che ha deluso nell'ultima stagione.

Non solo Banega però, sulla lista dei partenti ci sarebbe anche Gary Medel. Lo Zenit di Roberto Mancini, letteralmente scatenato sul mercato italiano in questi giorni, ha chiesto il Pitbull e nei prossimi giorni i due club potrebbero incontrarsi per parlarne. Aspettando un passo in avanti del Manchester United per Perisic, è saltata la trattativa col Siviglia per Stevan Jovetic: gli andalusi hanno ritenuto troppo alta la richiesta dell'Inter per l’attaccante montenegrino (13 milioni) e hanno virato forte su Luis Muriel, per cui è quasi tutto con la Sampdoria.