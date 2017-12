Inter, Verdi è il sogno e per Ramires c'è un problema

Nessun acquisto, ma un paio di arrivi probabilmente sì. L’Inter è al lavoro per gennaio con in testa due-tre nomi forti da aggiungere (se possibile) alla rosa di Luciano Spalletti. Il sogno (considerata la momentanea chiusura del portafogli Suning) si chiama Simone Verdi. L’attaccante del Bologna (5 gol in questo campionato) piace tantissimo all’allenatore nerazzurro, che lo reputa un profilo giusto per occupare la posizione di trequartista alle spalle di Icardi. Il problema è che il club rossoblù chiede 20 milioni cash per il suo gioiello. Cifra difficilmente reperibile, al momento, per Ausilio e Sabatini. A meno che non riescano a monetizzare con la cessione di un big.



Il nome forte, in questo senso, è quello di Joao Mario (98 minuti giocati nell’ultimo mese e mezzo). Ma il suo nome potrebbe legarsi a un’altra idea in testa ai dirigenti nerazzurri: proporre uno scambio al Psg per arrivare a Pastore, sempre scontento a Parigi sotto la gestione Emery.



Al momento l’arrivo più probabile è quello del centrocampista brasiliano Ramires dallo Jiangsu. È in corso un check tra le due società per cercare di risolvere il “problema stipendio”: il centrocampista infatti guadagna 10 milioni netti a stagione. Un ostacolo non facile da superare per l’Inter. Che nel frattempo lavora anche sulla difesa: Bastoni (già acquistato dall’Atalanta) potrebbe arrivare a Milano a gennaio, con 6 mesi di anticipo rispetto al previsto. Intanto dalla Spagna fanno sapere che il Valencia rivorrebbe Cancelo. Spalletti e Ausilio ci stanno pensando.