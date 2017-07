Inter, un top player in meno...

C'è un top player in meno da acquistare per l'Inter. Perché uno sei suoi migliori giocatori, a quanto pare, resta dov'è, in nerazzurro: "C'è stato un contatto qualche settimana fa, poi la trattativa si è fermata. Quindi per me la cosa è chiusa. Anche perché più passa il tempo e più diventa difficile trovare un sostituto e io mi opporrò con forza". Luciano Spalletti non poteva essere più chiaro di così.



Perisic aveva già trovato l'accordo con il Manchester United e sembrava a un passo dall'addio, come evidenziato anche dal suo nervosismo in ritiro o dalla foto di gruppo in cui si era fatto immortalare in disparte. I nerazzurri, però, hanno respinto tutte le offerte dei Red Devils che non hanno mai soddisfatto le richieste di 55 milioni, né lasciato a Sabatini contropartite importanti come Martial o, in secondo ordine, Darmian.



Alla vigilia della sfida col Chelsea, Spalletti ha parlato anche di altro: "La vittoria col Bayern? Certe prestazioni stupiscono all'esterno, io ho sempre detto che la spinta per cambiare le cose poteva solo venire dall'interno. Qui ci sono tanti bravi giocatori, la squadra ha un comportamento ben definito. Poi è chiaro che i risultati aiutano". E sulle rivali spiega: "Vedo qualche altra squadra davanti al Milan. Non credo che la Juve, ma pure il Napoli e la Roma, gli permetteranno di stare davanti tanto facilmente. Ma visto che hanno un bravo allenatore e i nuovi potrebbero inserirsi bene, i rossoneri potrebbero entrare tra le candidate allo scudetto"