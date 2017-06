Inter, ufficiale il rinnovo di Brozovic fino al 2021

Marcelo Brozovic ha rinnovato il contratto con l'Inter fino al 2021. La notizia, annunciata ufficialmente dall'account Twitter della società nerazzurra, mette fine a tutte le voci di mercato attorno al centrocampista croato.



Il periodo difficile per Brozovic sembra definitivamente alle spalle, dopo un inizio di stagione tra molti bassi e pochi alti: tutto inizia sotto la gestione de Boer, quando il 24enne viene lasciato fuori dai convocati prima della sfida contro la Juventus. Il tecnico olandese aveva parlato di comportamenti sbagliati, probabilmente riferendosi a una foto sorridente in compagnia della fidanzata che Brozovic aveva postato su Instagram subito dopo la sconfitta dell'Inter contro lo Sparta Praga.



Nel periodo in cui il croato era rimasto fuori squadra, si era parlato di Juventus, Milan e Chelsea ma, con l'esonero di de Boer, il centrocampista ha trovato più spazio con Pioli fino ad arrivare a meritarsi il rinnovo.