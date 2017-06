Inter, tutto su Nainggolan: 50 milioni alla Roma

Radja Nainggolan, un nome che mette tutti d'accordo. O, quantomeno, metterebbe d'accordo sicuramente Antonio Conte (che lo voleva portare al Chelsea) e Luciano Spalletti (che lo allena attualmente), i due principali candidati alla panchina dell'Inter. E che non sfigurerebbe pure in una squadra di guerrieri se mai dovesse arrivare Diego Pablo Simeone.



Come riferito dal nostro Marco Barzaghi, la dirigenza nerazzurra si è decisa a puntare sul centrocampista belga per fare il salto di qualità: pronti 50 milioni di euro per la Roma - che ne chiede almeno 40-45 e sarebbe ben intenzionata a fare cassa - e uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione per Radja (ora ne guadagna tre), a cui Milano piace molto.