Inter, tutto su Bernardeschi: la Fiorentina chiede 45-50 mln

Il pressing dell'Inter su Bernardeschi è totale. I nerazzurri stanno cercando di raggiungere velocemente un'intesa economica col giocatore per poi sferrare l'assalto con la Fiorentina, che spera che invece resti e rinnovi il suo contratto in scadenza giugno 2019.

Dipenderà dal progetto del dopo Sousa e dall'ambizione del club, perchè il mancino carrarese vuole cominciare a vincere scudetti e trofei. Non basta però l'intesa con Bernardeschi, perchè lo scoglio più duro per i nerazzurri è la richiesta economica dei Della Valle, che valutano il talentuoso esterno 45-50 milioni di euro.

Il gruppo Suning ha dimostrato tutta la sua forza economica con Joao Mario, Gabigol e Gagliardini ma non vorrebe andare oltre i 35 bonus inclusi: in più come se non bastasse all'orizzonte spuntano pure Chelsea, Bayern Monaco e Juventus, anche se su un trasferimento in bianconero - onde evitare una rivolta a Firenze - Federico è stato chiaro in occasione del torneo di Viareggio.

L'Inter le proverà tutte con la Fiorentina, ma se dovesse sfumare ecco che i nerazzurri sono pronti a riaccendere il piano B, ovvero Domenico Berardi, che invece sta uscendo sempre di più dai radar della Juventus infastidta dalla sua scelta di restare in neroverde. Attenzione però, perchè l'attaccante calabrese è molto stimato e legato a Di Francesco.

Se il tecnico del Sassuolo succederà a Spalletti sulla panchina della Roma, Berardi sarà il primo nome della lista che consegnerà ai dirigenti giallorossi. Uno scenario che potrebbe ripetersi pure nel caso in cui Di Francesco approdasse alla Fiorentina. In quel caso sarebbe proprio Berardi a prendere il posto di Bernardeschi.

Claudio Raimondi