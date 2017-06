Inter, tutte le spine di Spalletti: Icardi, Gabigol, Perisic &co.

Il tempo dell'annuncio unificato tra Nanchino e Milano via social e Luciano Spalletti diventerà il nuovo allenatore dell'Inter. Da subito i primi nodi su cui lavorare: Icardi, Brozovic, Perisic, Kondogbia, Joao Mario e Gabigol. Uomini di peso da gestire, trattenere e rilanciare.

A cominciare dal capitano, che intanto si gode la convocazione con l'Argentina, primo elisir da cui ripartire. Sulla sua capacità di uomo gol niente da dire, anche in una stagione tra alti e bassi 24 gol in campionato sono un gran bottino, semmai gli eccessi social che spesso lo portano in prima pagina con codazzo di commenti e controcommenti sono un punto su cui Spalletti dovrà lavorare.

E poi Brozovic e Perisic, i due croati: entrambi sul mercato, il primo dopo una stagione tra comportamenti fuori le righe, punizioni e reintegri, è finito sull'agenda dello Zenit, il secondo su quella del Manchester United. L'uomo del sacrificio Perisic per riordinare le casse interiste, ma Spalletti, nonostante l'offerta di Mourinho si stia avvicinando ai 50 milioni, punta a trattenerlo. Che vada o resti, in questo momento l'esterno d'attacco è il primo nodo da sciogliere in casa Inter.

Che fare poi con Kondogbia e Joao Mario, gli acquisti top delle ultime due stagioni? Il francese pagato 31 milioni, umiliato da De Boer, è stato rivitalizzato da Pioli, ma poi è uscito dai radar come quasi tutta l'Inter nel finale di stagione. Il portoghese, acquistato per oltre 40 milioni ma sempre in alternanza con Banega, da trequartista ha inciso poco, mentre da mezz'ala o esterno è apparso leggero.

Infine Gabigol. Un gol in 9 partite e mai al centro del progetto. Per il brasiliano soprattutto panchina. Da rivitalizzare o da prestare? Anche questo un bel caso per Spalletti.

