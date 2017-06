Inter tra Conte e Pochettino: Spalletti resta in attesa...

E' l'allenatore la priorità nella faticosa rifondazione interista e lo ha ribadito in un'intervista Steven Zhang, che così ha risposto sull'ipotesi Antonio Conte in nerazzurro:

In realtà Conte è una pista che potrebbe presto tramontare. Nelle prossime ore ci sarà il contatto tra il tecnico salentino e il Chelsea, ma all'ex ct arrivano sempre più segnali che dopo il successo in Premier sarà accontentato sul mercato e anche a livello di ingaggio, andando verso quei 14 milioni di euro a stagione che l'Inter ha destinato per farlo tornare in Italia.

Non oltre il 5% di possibilità, qualcosa in più, Pochettino, diventato ormai il Piano B dell'Inter e pronto a sedersi a un tavolo per ascoltare la proposta interista, che a livello salariale prevede un ingaggio in doppia cifra da circa 10 milioni di euro. Dipende solo dal tecnico argentino spezzare il legame col Tottenham anche se il gruppo Suning è disposto a pagare la clausola da 5 milioni di euro per liberarlo e per toglierlo dall'imbarazzo di un divorzio anticipato.

Non è semplice, anche se Ausilio e Sabatini a Londra proveranno a giocarsi la carta Schick, che il Tottenham ha già osservato molte volte e che piace a Pochettino. Proprio ieri il ds nerazzurro ha provato lo scatto sulla stellina ceca, oltre ad aver tentato l'affondo su Rudiger anche se sul difensore per ora c'è il muro della Roma.

Giorni febbrili dunque per la panchina, ma le complicate posizioni di Conte e Pochettino, a meno di colpi di scena, favoriscono Spalletti, che intanto resta in attesa...

Claudio Raimondi