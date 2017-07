Inter, Thohir: "Quando compreremo una stella? Basta attendere..."

Da una parte della città il Milan dei 10 acquisti che incendia l'entusiasmo dei tifosi rossoneri, dall'altra l'Inter che finora ha concluso "solo" tre acquisti e ricevuto diversi 'no' dai top player che ha inseguito (l'ultimo da Vidal per bocca di Ancelotti: "Resta al 100%").

I tifosi nerazzurri sono un po' preoccupati, ma a tranquillizzare tutti ci pensa Erick Thohir, che dal campo d'allenamento dei nerazzurri (impegnati nella ICC, grande esclusiva di Premium Sport) ha fatto il punto sulle strategie di mercato del club promettendo un grande colpo.

"Perchè non compriamo delle stelle? Perchè sono già in squadra, ne abbiamo già tante - ha esordito il tycoon - E' sbagliato paragonare l'Inter al Milan, perché nella prossima stagione noi dovremo concentrarci soltanto sulla Serie A. Quando hai 22-23 giocatori, sono già abbastanza per il campionato. Abbiamo preso Skriniar e venduto Andreolli, ceduto Banega e comprato Borja Valero. Per bilanciare la squadra, dobbiamo prima vendere dei giocatori e poi comprarne degli altri". Inevitabile pensare a Perisic: "E' ancora un nostro giocatore, gioca e si allena con noi. Il prossimo step non lo conosciamo".

Poi il discorso torna nuovamente sui rossoneri: "Il loro mercato dipende dal fatto che hanno un nuovo investitore, ma anche Suning, quando è arrivato all'Inter nella scorsa stagione, ha comprato almeno cinque big, ovvero Kondogbia, Eder, Joao Mario, Gabigol e Candreva".

I tifosi, però, vogliono un grande colpo e Thohir li fa sognare: "Quando compreremo una stella? Basta attendere..."