Inter, Thohir: "Per Icardi in Italia possiamo chiedere 400 milioni"

Erick Thohir rassicura i tifosi dell'Inter su Mauro Icardi. Nella giornata di ieri Goal.com ha lanciato la 'bomba', ovvero l'interesse della Juventus per il capitano nerazzurro.



Oggi il presidente del club di Corso Vittorio Emanuele fa il punto della situazione: "Icardi ha una clausola di 110 milioni di euro per i club esteri, chi lo vuole deve parlarne con la dirigenza nerazzurra. L'aumento a 150 milioni? Per il momento non è stato ancora concordato col giocatore (l'incontro per il rinnovo è previsto nei prossimi giorni anche sulla spinta delle 'minacce' di Wanda Nara).



Quindi il numero 1 della società interista avverte: "Per i club italiani, Icardi potrebbe valere molto di più. Se un club di Serie A lo vuole, l'Inter può chiedere anche 200, 300, 400 milioni di euro". Messaggio forte per quanti in Serie A volessero tentare l'assalto...