Inter-Suso, si tratta: il Milan lo sa

La notte porta una notizia clamorosa, in attesa di consigli: Suso all'Inter! Per ora è soltanto un'idea, o meglio, una proposta, presto potrebbe diventare un'incredibile realtà. Certo, l'ala spagnola non può definirsi una bandiera, ma resta uno dei cardini rossoneri delle ultime due stagioni e vederlo sulla sponda opposta farebbe un certo effetto. Ma la possibilità è concreta, non foss'altro perché ci sta lavorando proprio il suo agente Alessandro Lucci.



Ormai il nome è noto quasi quanto quello dei giocatori che assiste, ma è giusto ricordare che si tratta dello stesso procuratore capace di portare a termine una trattativa che sembrava impossibile la scorsa estate, quella che portò Bonucci dalla Juve al Milan. È stato lui a incontrare l'Inter in tarda serata, informando il Milan, e i nerazzurri si sono messi al tavolo volentieri.



Suso ha sempre chiarito pubblicamente che il suo futuro al Milan sarebbe dipeso dai piani della società e proprio all'indomani dell'udienza di Nyon, con il rischio concreto dell'esclusione dall'Europa League, Fassone ha fatto capire che il progetto dei rossoneri è al ribasso. Così l'addio di Suso è tutt'altro che campato in aria: la clausola da 38 milioni è valida solo per l'estero e l'Inter proverà ad approfittare delle necessità economiche dei "cugini" ed eventualmente della volontà del giocatore, per dare un'ulteriore scossa al mercato dopo i colpi già conclusi, Lautaro Martinez, De Vrij e ormai anche Nainggolan.