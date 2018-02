Inter, Suning non poteva acquistare Pastore. O non ha voluto?

“Obbligo” e “diritto”. Due parole tanto semplici quanto inconciliabili tra loro. Sta tutto qui lo scoglio su cui si è arenata la barca del calciomercato interista. Il risultato lo conosciamo bene: Pastore resta a Parigi, e la rabbia dei tifosi nerazzurri si riversa tutta su Suning e sulla famiglia Zhang, colpevoli di non aver portato a Milano il tanto atteso rinforzo sulla trequarti.



Che il giocatore argentino avesse già pronti i bagagli per la serie A era già noto. Del resto il suo agente era da giorni nel capoluogo lombardo. Obbligo o diritto di riscatto, si diceva. Il Paris Saint Germain chiedeva garanzie, leggasi “obbligo di riscatto”, su quei 30-32 milioni necessari per portare definitivamente Pastore in nerazzurro a fine stagione. Garanzie che, nonostante l’impegno di Ausilio e Sabatini, Suning non ha voluto dare.



Non ce ne vogliano i tifosi interisti, ma delle ragioni dietro a questa scelta – seppur discutibili – esistono, e sono tutte esclusivamente economiche. La regola numero uno è che i bilanci – finanziari e non – si fanno sempre a fine stagione. E allora nella voce “incassi” la dirigenza cinese poteva contare sulle partenze di Nagatomo, Joao Mario, Gabigol, alcune percentuali derivanti da altre trattative e sulla più che probabile partenza di Brozovic. Totale? Al massimo circa 39 milioni. Che però non è neanche la metà degli 83 milioni circa che l’Inter potrebbe spendere se avesse voluto tenere a Milano tutti e tre, ormai due, i nuovi arrivi: Lisandro Lopez, Rafinha e lo sfumato Pastore.



Fanta-mercato? Può darsi, ma in una trattativa questi calcoli si fanno eccome. E sopratutto a volte…prevalgono. Per molti tifosi interisti Pastore era la scommessa necessaria per ridare vivacità ad un attacco in crisi, una scommessa che Suning, piaccia o no, non si è sentita di fare.