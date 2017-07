Inter su N'Zonzi: la chiave può essere Jovetic

Steven N'Zonzi, un altro gigante per l'Inter. Il mediano francese del Siviglia, 196 cm di altezza, potrebbe essere l'uomo giusto da affiancare a Gagliardini per proteggere i tre giocatori offensivi di supporto a Icardi nel 4-2-3-1 che ha in mente Spalletti.



N'Zonzi è uno dei nomi caldi anche sul tavolo della Juventus che, però, di fronte all'intransigenza degli andalusi sul pagamento dell'intera clausola di 40 milioni di euro, sono tornati su Matuidi (non a caso accostato ai nerazzurri qualche settimana fa).



L'Inter potrebbe giocare la carta Stevan Jovetic: secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il montenegrino (che interessa ancora al Siviglia dopo i buoni sei mesi scorsi in Liga) potrebbe essere inserito nell'affare abbassando di una decina di milioni la cifra richiesta dagli spagnoli.