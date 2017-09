Inter, su Gabigol torna il silenzio: dove andrà?

Sembrava tutto fatto: ingaggio pagato dall'Inter, auto e casa dallo Sporting Lisbona. Gabigol doveva avere le valigie pronte e un biglietto aereo per il Portogallo, dove dimostrare di valere i 30 milioni pagati dai nerazzurri e magari tornare rinvigorito dopo una stagione in prestito. Invece è di nuovo calato il silenzio e da quanto filtra l'impressione è che l'accordo sia saltato.



In questi mesi estivi Gabigol è stato accostato a diverse squadre e a molte di queste sembrava davvero vicinissimo. Prima dello Sporting si erano fatti vivi per lui anche Las Palmas, Fenerbahce e Malaga, ma in tutti i casi la trattativa non è andata a buon fine. Così Gabigol oggi fa parte ancora della rosa dell'Inter, ma prima del 31 agosto, con ogni probabilità, cambierà squadra.