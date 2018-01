Inter, stop Ramires: lo Jiangsu non lo cede

Preso Lisandro Lopez, l'Inter confida anche di arrivare a Rafinha e Ramires. Se per il giocatore del Barcellona sarà decisiva la giornata di martedì quando si vedranno Ausilio e il ds dei blaugrana per fare il punto sull'ammontare del riscatto, si complica e di molto la situazione relativa al centrocampista dello Jiangsu Suning.



Domani Luis Carlini aveva in programma un viaggio a Milano per parlare con la dirigenza nerazzurra ma, secondo nostre indiscrezioni, è stato tutto annullato: il procuratore del brasiliano andrà direttamente mercoledì nel ritiro della squadra cinese a Marbella (Spagna), segno che c'è un intoppo nell'affare. E infatti lo Jiangsu non vuole cedere per nessun motivo Ramires, considerato un punto cardine della squadra.



L'affare non può dirsi saltato visto che Carlini probabilmente cercherà di convincere la dirigenza cinese della volontà del giocatore di provare la serie A ma le stesse parole di PPSportsTV, canale tematico di Suning, ("Lo Jiangsu non lascerà partire il brasiliano, ci chiediamo da dove arrivino tali informazioni") non lasciano tranquillo Spalletti.

Retroscena clamorosa per #Ramires.

