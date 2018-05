Inter, Spalletti vuole Chiesa e Dembélé

Il calciomercato dell'Inter è già partito, vedi de Vrij, Asamoah e Lautaro Martienz, e Luciano Spalletti ha già fatto sapere di esserne contento. Ma il tecnico sa che, per una stagione che si preannuncia lunga e complicata visti gli impegni di Champions League, servono altri colpi per migliorare la rosa. Sa che non potranno essere fatte follie e per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, limiterà a due le richieste imprescindibili: un esterno offensivo di qualità e un centrocampista di esperienza internazionale.



Sul primo profilo, pochi dubbi: Spalletti sogna Federico Chiesa, che considera uno dei top del calcio italiano del futuro. Il problema è che la Fiorentina non scende dalla richiesta di 60 milioni di euro, le alternative sono Politano e Verdi. Per quanto riguarda il centrocampo, l'allenatore di Certaldo ha in testa il nome di Moussa Dembélé del Tottenham, su cui si è mosso anche il Napoli.



Infine, non vorrebbe privarsi di Mauro Icardi pur essendo consapevole che il rischio di perderlo esiste: ad ogni modo la società è al lavoro sul rinnovo del capitano, anche per alzare l'attuale clausola rescissoria che - vista la situazione Cristiano Ronaldo al Real Madrid, senza scordare ipotesi clamorose italiane - sembra fuori mercato con i prezzi che girano...