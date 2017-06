Inter, Spalletti vola in Cina per conoscere Zhang Jindong

Luciano Spalletti è arrivato a Milano, dove ha incontrato il dg dell'Inter Giovanni Gardini, il ds Piero Ausilio e Steven Zhang. Il nuovo tecnico nerazzurro partirà oggi per la Cina dove resterà 24 ore per conoscere il patron Zhang Jindong.



Dopo la definizione degli ultimi dettagli relativi al contratto (anche del suo staff) ci sarà la firma e la presentazione ufficiale, prevista per l'inizio della prossima settimana secondo quanto riferisce il nostro Marco Barzaghi. Spalletti dovrebbe legarsi al club di corso Vittorio Emanuele con un biennale da 4 milioni di euro.