Inter, Spalletti rinnova e vara la 'linea Verdi'

Rinnovamento, non stravolgimento. Il piano dell'Inter è in evoluzione dopo la certezza della partecipazione alla prossima Champions League. I nomi di de Vrij e Asamoah sono già certezze, quello di Lautaro Martinez è imminente, quanto le visite mediche alle quali si sottoporrà nelle prossime ore. Il primo tassello però resta Luciano Spalletti. Il rinnovo di contratto fino al 2020, ma soprattutto la garanzia di costruire una squadra in grado di lottare per lo scudetto. Partendo da un attaccante esterno. I nomi? Verdi o il sogno Chiesa.

Scelte che potrebbero portare a un addio di Candreva, magari dirottando l'attenzione sui gioielli del Sassuolo Politano e Berardi. È emerso anche il nome di Justin Kluivert, figlio di Patrick, ma la concorrenza è tanta. Di mezzo c'è anche la Roma, alla quale Spalletti vorrebbe portar via Kevin Strootman per potenziare il centrocampo, che qualcosa dovrà cambiare, aggiungendo tecnica e forza fisica per tenere il passo delle migliori d'Europa. I nomi sono tanti, iniziando dagli eventuali riscatti di Rafinha e Cancelo, punti di partenza di un'estate che si annuncia piuttosto calda.