Inter, Spalletti non vuole perdere Perisic. E Mancini vuole Brozovic

Nelle prossime ore è fissato il faccia a faccia per definire gli ultimi dettagli tra Spalletti e l’Inter, con Ausilio e soprattutto Sabatini, di rientro dalla Cina, che verrà presentato insieme al nuovo allenatore a metà della prossima settimana. Sul biennale da 4 milioni con opzione per una terza stagione c’è già accordo totale, restano da definire la composizione del suo staff e il mercato.



Spalletti vorrebbe trattenere Perisic ma non sembrano esserci margini per convincere il giocatore a cui il Manchester United offre quasi sette milioni a stagione, più del doppio di quanto guadagna all’Inter, che sembra pronta accettare la nuova offerta di 52 milioni dei Red Devils per sistemare il bilancio e dare il via al mercato in entrata.



Ad aiutare Suning in quella che sarà una vera e propria rivoluzione potrebbe esserci Mancini che punta Brozovic e Murillo: l’Inter vorrebbe incassare dallo Zenit una quarantina di milioni ma il pessimo finale di stagione dei due non aiuta. Si attende una risposta del Nizza alla nuova offerta di 9 milioni più 2 di bonus per Dalbert, mentre è pronto l’assalto alla Roma per la coppia Rüdiger-Nainggolan. In caso di due di picche per il centrocampista belga Sabatini potrebbe pagare la clausola rescissoria da 45 milioni inserita nel nuovo contratto di Strootman per soffiarlo ai giallorossi.

Marco Barzaghi