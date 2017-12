Inter, Spalletti: "Joao Mario sul pezzo: non ha chiesto di andare via"

Tanta Inter, attuale e del passato, alla presentazione del libro di Massimo Moratti dedicato alla sua famiglia e scritto da Italo Cucci. Tra gli ospiti, anche Luciano Spalletti che (dopo aver nuovamente svicolato dal paragone con Mourinho: "Mi accostate ad una storia alla quale io sono distante, mi mette a disagio: non fatelo più, per favore. Devo ancora mettere il navigatore per arrivare alla Pinetina...") ha parlato soprattutto di mercato: "La società dovrà dire quali sono le linee da seguire e noi ci adegueremo. Il nostro pubblico deve sapere quali sono i nostri obiettivi, nella massima trasparenza. Noi possiamo migliorare, ma abbiamo un numero di calciatori che ci permette di arrivare in fondo al campionato e centrare gli obiettivi prefissati".



C'è chi pensa che il rinforzo debba arrivare sugli esterni bassi: "Per prendere giocatori come Emerson Palmieri ci vogliono dei soldi importanti. In quel ruolo ho iniziato con Nagatomo, c’è Santon, Dalbert che deve imparare delle cose e Cancelo che è un giocatore formidabile". Infine, su Joao Mario: "A me non ha raccontato le cose che ha detto a voi, a me non ha fatto richieste di cessioni. Si è allenato benissimo, vuole mettersi in discussione".

SABATINI: "JOAO MARIO, DECIDE SPALLETTI"

"All'Inter come negli altri club bisogna gestire il mercato con oculatezza. Siamo tranquilli, siamo in sintonia con l'allenatore sulla volontà di fare qualche innesto se servisse": lo ha detto il direttore dell'area tecnica di Suning Walter Sabatini a margine della presentazione. "Il gruppo attuale sta facendo benissimo - aggiunge - sarebbe ingeneroso dire che servono rinforzi. Servono alternative tattiche, calciatori con caratteristiche diverse, ma non a causa dello scarso valore del gruppo attuale". Sabatini prova a fare chiarezza sul futuro di Joao Mario: "Così come tutti quelli che si giocano il posto al Mondiale, ha qualche disagio in merito al minutaggio. Non vorremmo perderlo, Spalletti troverà con lui un linguaggio comune e vedremo cosa fare". Poi sul destino di Teixeira e Ramires dello Jiangsu che potrebbero essere ceduti in prestito all'Inter dice: "Stiamo valutando la situazione, è ancora tutto da definire".

MORATTI: "THOHIR CEDERA' IL 30%"

"Non sarò io a rilevare il 30% delle quote dell'Inter ancora in possesso di Erick Thohir. Penso che lo venderà direttamente alla famiglia Zhang": lo ha detto l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a margine della presentazione del libro dedicato alla sua famiglia.