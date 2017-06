Inter, Spalletti ha un concorrente: Ausilio osserva Jardim

Cosa ci faceva Luciano Spalletti a Milano? Il giallo ha appassionato per qualche ora il web: la foto che lo immortala in Stazione Centrale con un poliziotto (tifoso giallorosso come si evince dal suo post su Facebook "Daje Luciano, sei la nostra unica speranza") ha scatenato il dibattito, visto il suo più che probabile futuro lontano da Roma.



Spalletti ha già fatto le valigie (letteralmente, in questo caso) ma per una buona causa, nessun intrigo calcistico: la foto col poliziotto risale a martedì mattina, ma in realtà l'allenatore era arrivato a Milano già lunedì sera per una cena benefica organizzata in occasione dei 60 anni di Bruno Arena, volto storico dei Fichi d'India. Quando hanno chiesto del suo futuro a Spalletti ("Inter o Milan?") lui ha sorriso, glissando.



E' vero che i nerazzurri stanno ancora capendo se confermare o meno Stefano Pioli ma non sarebbe furbo incontrare Spalletti proprio nella settimana del derby e per di più con tutti i riflettori puntati addosso. Oltretutto chi rappresenta la dirigenza interista, Piero Ausilio, è a Dortmund per la sfida di Champions contro il Monaco e, giocatori di talento a parte, potrebbe osservare dal vivo anche lo stile di Jardim, uno dei tanti tecnici avvicinati alla panchina dell'Inter.



L'unico intreccio recente tra Inter e Roma, quindi, è merito di Steven Zhang che nel weekend era nella Capitale, come ha fatto sapere sui social postando una foto del Colosseo.