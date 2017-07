Inter, Spalletti ha scelto Vidal

Il primo nome della lista che Spalletti ha consegnato a Sabatini e Ausilio per rinforzare il centrocampo è quello di Arturo Vidal, il centrocampista cileno, ancora più del "suo" Nainggolan, sarebbe l’uomo che il nuovo tecnico dell’Inter vorrebbe per far fare un salto di qualità a tutta la rosa.

Vidal ha ancora due anni di contratto con il Bayern Monaco, ma i tedeschi, dopo l’acquisto di Tolisso, potrebbero aprire a una cessione del 30enne di Santiago del Cile e l’operazione da 40 milioni sarebbe più fattibile rispetto alla trattativa con la Roma per Nainggolan. Il problema ingaggio da quasi 8 milioni sarebbe invece risolto spalmandolo con un contratto di 4 o 5 anni più bonus vari.

Sabatini nella sua missione in Germania ne ha già parlato con la dirigenza tedesca, insieme a Douglas Costa, intanto però Spalletti è pronto a partire per il ritiro di Riscone di Brunico con la rosa dell’anno scorso, con tanti giovani, mentre i nazionali arriveranno all’inizio della prossima settimana insieme al nuovo acquisto Skriniar.

I primi giorni in Alto Adige saranno importanti, oltre per i test fisici che sono quasi un mantra per il tecnico toscano, per aiutarlo a conoscere e farsi un’idea soprattutto di tutti quei giocatori che sono in uscita come Murillo che il tecnico vuole valutare prima di dare l’ok a probabili cessioni.

Il vero scoglio del primo ritiro spallettiano al momento sembra essere ancora Perisic. Il Manchester United ha superato i 40 milioni ma non è ancora sufficiente, con l’allenatore che lunedì prossimo, a meno di offerte da 50 milioni, proverà a convincere il croato a restare.

Tutto in attesa dei Suning regali, con il colosso cinese che prima di entrare nel mondo della formula 1, vuole un’Inter da Champions e con un giocatore come Vidal sarebbe tutto più facile.

M. Barzaghi