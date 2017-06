Inter, Spalletti ha scelto Bernardeschi

Se la stoffa è buona, il vestito può riuscire bene. Ne dev'essere convinto Luciano Spalletti, partito per la Cina dove sta nascendo, negli incontri con Jindong Zhang, il nuovo abito dell'Inter.

Per migliorare il tessuto, però, serve andare sul mercato. Ed evidentemente il nuovo sarto ha già dato le sue indicazioni a Walter Sabatini. Il direttore dell'area tecnica è già tornato a Milano, perché bisogna essere veloci per arrivare per primi sulla stoffa buona. Per mettere a segno i colpi giusti, però, serve una cessione importante entro il 30 giugno per il fair play finanziario.

E anche se Ivan Perisic è un'ottima stoffa, e non solo quando indossa la fiammante nuova divisa dell'Inter, l'indiziato numero uno per la partenza eccellente è lui. Via la maglia nerazzurra, in pole il Manchester United, più defilato il Paris Saint Germain. Venduto il tessuto vecchio, si passerà alla stoffa nuova.

Il sogno di Sabatini è ritrovare Nainggolan, anche se la Roma proverà a trattenerlo in tutti i modi. In ballo però c'è anche il nome di Antonio Rudiger, che sarebbe il rinforzo perfetto per una difesa che sembra bisognosa di un bel restyling. Ma all'Inter servono anche classe e fantasia, elementi che fanno la differenza, alla distanza.

Sfilandosi la divisa viola, Bernardeschi potrebbe essere l'elemento in grado di far vestire la squadra in mille modi diversi. E allora anche se costa tanto, vale la pena pensarci. Del resto, solo con stoffa costosa e di qualità, il vestito può riuscire bene. Lo sa Spalletti e lo sa anche l'Inter.

Simone Carini