Inter, Spalletti chiede rinforzi in difesa

Sedici giorni alla fine del mercato per cercare di resistere all’ultima ondata del Manchester United, che in Inghilterra dicono pronto a offrire 53 milioni di euro, e tenersi Perisic, per quello che sarebbe un vero e proprio colpo da top player.



Luciano Spalletti fin dal ritiro di Riscone ha iniziato un lungo lavoro ai fianchi per coinvolgere il croato e lo si è visto anche nell’ultimo test contro il Betis, chiuso con la quinta vittoria consecutiva dei nerazzurri grazie alle fiammate di Perisic e al gol di Icardi, di nuovo in rete e titolare 3 mesi dopo l’infortunio all’adduttore.



A Lecce, l’Inter ha confermato i progressi delle ultime uscite, squadra compatta, ben diretta in campo da Borja Valero, che fa spesso male con le sue ripartenze e sempre più solida dietro. Spalletti però ha mandato un "SOS difesa", perché con le prossime uscite di Ranocchia e Murillo si ritroverebbe con solo Skriniar e Miranda a disposizione, troppo pochi, servono al più presto uno-due centrali.



Per questo ha stoppato – solo momentaneamente - la cessione al Valencia del colombiano, che domani dovrebbe essere ad Appiano per la ripresa dei lavori, a differenza di Kondogbia, intenzionato a non presentarsi alla Pinetina, questa volta con certificato medico, per forzare ancora di più la sua cessione.



Sedici giorni per la fine del mercato ma in testa di Spalletti c’è soprattutto il suo esordio a San Siro di domenica con la Fiorentina, per dimostrare sul campo di essere il vero top player dell’Inter.