Inter, sondaggio del Genoa per Gabigol: nella trattativa può rientrare Rincon

Il caso Gabigol continua a tenere banco in casa Inter. L'agente del giovane brasiliano, Wagner Ribeiro, ha rilasciato un'intervista a Globoesporte ribadendo l'infelicità del prioprio assistito in nerazzurro: "L'ho detto perché non è felice. Lui vuole giocare. Il problema è che, fino ad oggi, non è stato valutato né ha giocato. In 16 minuti non si può valutare nessuno. Ma il prestito non va bene. Sarà titolare all’Inter, basta dargli una possibilità". Il classe '96 arrivato dal Santos ha altri ambizioni: "Gabriel non è uguale a tanti giocatori che si cullano su un buon stipendio. Lui vuole giocare, e se non gioca, so che non sarà felice. Vuole essere un idolo, giocare la Champions. Se dovrà partire, sarà per una squadra della stessa dimensione dell’Inter".



Le dichiarazioni dell'agente del giocatore vanno comunque prese con le pinze. Secondo il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, infatti, c'è un nuovo club che si è inserito nella corsa per il giovane attaccante brasiliano. Il nome caldo è quello del Genoa, alla ricerca di un'alternativa al "Cholito" Simeone, visto che Pavoletti ormai sembra destinato al Napoli. La riuscita dell'operazione potrebbe essere resa ancora più facile dall'inserimento nella trattativa di Tomas Rincon. In cambio del prestito di Gabigol, i rossoblu potrebbero aprire una corsia preferienziale ai nerazzurri per il centrocampista venezuelano, molto gradito a Pioli, ma sul taccuino di diversi top club italiani. Gennaio è sempre più vicino e la situazione di Gabriel Barbosa potrebbe presto sbloccarsi.