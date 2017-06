Inter, sondaggio anche con Sarri per il dopo-Pioli

Quattro giornate alla fine del campionato e l'Inter sembra non avere ancora le idee chiare per la panchina. L'unica certezza è che Suning vuole a tutti i costi un nome forte, sia come reputazione e mediaticità che come modo di gestire il gruppo. Ecco perché il dopo Pioli sembrava legato essenzialmente a tre nomi: Antonio Conte, Diego Pablo Simeone e, più defilato, Luciano Spalletti. Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, al mazzo va aggiunta almeno un'altra carta, quella di Maurizio Sarri.



Prima dello scontro diretto di domenica scorsa, infatti, ci sarebbe stato un sondaggio della dirigenza nerazzurra con il tecnico del Napoli, legato al proprio club con un contratto fino al 2019 da 1,4 milioni di euro (che può diventare di 2 con i bonus). Pista molto difficile visto il legame tra Sarri e il gruppo azzurro ma anche per la concorrenza della Roma, che guarda anche ad Emery.



L'ex ct azzurro e il Cholo rimangono i nomi preferiti dall'Inter ma, in caso di doppio rifiuto, ecco pronte le offerte per gli allenatori che - Juve e Allegri a parte, un gradino sopra tutti - hanno conquistato quello che era l'obiettivo stagionale dei nerazzurri: la qualificazione in Champions.