Inter-Skriniar, offerti 20 milioni più Caprari alla Sampdoria

Prende sempre più corpo l'ipotesi di vedere Milan Skriniar con la maglia dell'Inter nella prossima stagione. La trattativa tra i nerazzurri e la Sampdoria va avanti: i blucerchiati chiedono 35 milioni per il giocatore, da Suning è arrivata un'offerta di 20 milioni più Caprari, la cui valutazione si aggira intorno ai 12 milioni.



Domanda e offerta, dunque, non sembrano molto lontane e per l'Inter non sarà difficile trovare l'accordo con il difensore slovacco classe 1995, impegnato con la sua nazionale all'Europeo Under 21. Apparentemente accantonata l'ipotesi Rüdiger, dunque, per l'oltranzismo della Roma, Spalletti ha cambiato obiettivo. Resta da capire se alla Samp interessa Caprari, inseguito in realtà anche da Atalanta, Sassuolo e Lazio.



Nella stagione da poco conclusa, Skriniar si è guadagnato il posto da titolare alla Samp con Giampaolo in panchina: entrato in campo al posto di Dodò il giorno di Roma-Samp, alla terza giornata, non è più uscito, ha giocato 35 gare andando in campo sempre dal primo minuto e saltando per squalifica solo la partita col Chievo dopo l'espulsione subita contro la Lazio.