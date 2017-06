Inter-Skriniar, è fatta: alla Samp 13 milioni più Caprari

Il primo rinforzo in difesa per Luciano Spalletti sarà Milan Skriniar, difensore classe 1995 della Sampdoria. L'incontro di giovedì sera tra il d.s. dell'Inter, Piero Ausilio, e l'avvocato Romei, ha fatto registrare nuovi passi avanti nella trattativa: l'accordo di massima, in realtà, era già stato trovato su una valutazione complessiva del giocatore pari a 25 milioni, nel vertice si è parlato soprattutto della contropartita tecnica individuata in Gianluca Caprari, valutato 12 milioni.



L'attaccante di proprietà dell'Inter ha giocato una stagione in prestito al Pescara segnando 9 gol in 35 partite: alla Samp prenderà il posto di Schick, per quanto abbiano caratteristiche diverse. L'operazione sarà conclusa la prossima settimana, al rientro in Italia di Walter Sabatini, ora in Cina. Per la Samp sarà una straordinaria plusvalenza, considerando che Skriniar è stato pagato appena 1 milione nel gennaio 2016, quando arrivò in Italia dallo Zilina. L'anno scorso ha giocato 35 partite in Serie A conquistando subito un posto da titolare con Giampaolo: ora sta giocando da protagonista l'Europeo Under 21 con la Slovacchia.