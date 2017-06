Inter, Simeone giura fedeltà all'Atletico: "Resto qui un altro anno"

"Devono sostenermi o sopportarmi un altro anno all'Atletico". Il Cholo Simeone scrive un'altra pagina della lunga telenovela che lo vede sulla panchina dell'Inter in un futuro non si sa quanto vicino e allontana l'ipotesi nerazzurra almeno per la prossima stagione. Il tecnico argentino ha un altro anno di contratto con i colchoneros e ci aveva già pensato il direttore tecnico Gil Marin a rassicurare i propri tifosi sulla permanenza dell'amatissimo allenatore. Il Cholo non ha fatto altro che confermare le parole del dirigente: "Dico le sue stesse cose: ho un altro anno di contratto. I tifosi scelgano se sostenermi o sopportarmi". Almeno per ora, dunque, Pioli ha un'ombra in meno alle sue spalle...