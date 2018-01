Inter, si stringe per Pastore: la chiave è Brozovic

Per l'Inter il sogno Pastore è un sogno che si può cullare fino all'ultima ora dell'ultimo giorno di mercato. Nell'ultima settimana gli incontri dell'agente del giocatore, Simonian, con la dirigenza nerazzurra, ieri i dialoghi col club parigino in occasione della sfida con il Montpellier e poi le frasi del Flaco nel dopo-partita: “Vorrei giocare di più perché il mio obiettivo è quello di andare al Mondiale, anche se qui a Parigi sto bene - ha detto - Se dovessi partire mi piacerebbe tornare in Italia perché lì mi sono trovato bene ed è un campionato che conosco, l'Inter è un’opzione che mi piacerebbe, stiamo aspettando la decisione del Psg. L’importante è che l’Inter pensi che a loro manchi un giocatore come me e che non mi prendano così per prendermi".

Frasi che hanno acceso le speranze dei tifosi dell'Inter, speranze ben riposte perché sia da Parigi sia da Milano filtra un cauto ottimismo. Oggi Simonian, che in questo momento sta facendo da intermediario per avvicinare le parti, è atteso a Milano per altri colloqui con la dirigenza nerazzurra, il prossimo passaggio sarà un contatto diretto tra i due club, come auspicato anche ieri dal presidente del Psg ("L'Interesse dell'Inter? Sono cose tra noi e loro”).

L'offerta dei nerazzurri: prestito oneroso a 5/6 milioni con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di un certo numero di presenze o, più probabilmente, del raggiungimento della Champions da parte dei nerazzurri fissato a 16 milioni per un giocatore che va in scadenza nel 2019. Ovviamente, però, l'Inter ha bisogno di collegare l'arrivo di Pastore alla partenza di Brozovic (su di lui c'è l'Everton), che porterebbe nelle casse nerazzurre il denaro necessario per riportare il Flaco in Italia.