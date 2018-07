Inter, si riapre la pista Rafinha. Piace anche Praet

La pazienza dell’Inter, alla fine, potrebbe rivelarsi una virtù chiave per sbloccare l’affare Rafinha. Il centrocampista brasiliano, come confermato pure dai quotidiani spagnoli, potrebbe tornare a Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il motivo è semplice: il Barcellona non ha ottenuto l’asta che sperava di scatenare dopo la rinascita del fantasista nei sei mesi in nerazzurro. Nessuno ha presentato un’offerta soddisfacente (i catalani chiedono 30 milioni), e il giocatore sta spingendo per tornare alla corte di Spalletti.



Se il figlio di Mazinho completerebbe la trequarti, c’è ancora un posto vacante in mediana. Potrebbe occuparlo Moussa Dembelé, ma nelle ultime ore è emerso il nome di un altro belga, Dennis Praet della Sampdoria. Il centrocampista classe ’94 ha una clausola rescissoria di 26 milioni di euro e il presidente blucerchiato Massimo Ferrero non concederà sconti.



“L’Inter continua a propormi Eder per Praet, ma io sono contrario alle minestre riscaldate. Parte soltanto se pagano la clausola”, ha detto il patron doriano al Il Secolo XIX.