Inter, si defila anche Pochettino: "Al Tottenham anche l'anno prossimo"

"Rimarrò al Tottenham anche l'anno prossimo e non ci sono clausole nel mio contratto": lo ha detto, ai microfoni della BBC, Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham.

L'Inter negli ultimi giorni aveva contattato l'allenatore argentino per la panchina nerazzurra, ma Pochettino ha giurato amore agli Spurs: "Ci sono tante voci - ha aggiunto - ma io sono impegnato con il club e non ci sono ragioni perché vada via. Sarò qui anche per il prossimo precampionato, lo vedrete il 3 luglio".

Un altro "no" dunque per l'Inter dopo quello, già ufficiale, di Simeone e quello, quasi ufficiale (non ci sono ancora dichiarazioni forti né alcuna firma), di Antonio Conte, che Abramovich farà di tutto per trattenere a Londra. Esonerato Pioli, per i nerazzurri la lista dei possibili successori si accorcia dunque ulteriormente: al momento sembrano essere rimasti in lizza solo Jardim e Spalletti. A meno che il desiderio di Massimo Moratti, confessato alle Iene, non diventi realtà e a Milano sbarchi Sarri.