Inter, si complica l'affare Ramires. E Thohir chiede 200 mln per lasciare

L'Inter è al lavoro in vista del mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti: quasi certamente i nerazzurri dovranno adottare ancora una politica di autofinanziamento. Non sarà facile muoversi per Sabatini e Ausilio anche sul fronte Ramires. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport lo Jiangsu Suning (club del patron nerazzurro Zhang Jindong) vorrebbe infatti cedere il centrocampista brasiliano a titolo definitivo o, in caso di prestito, chiede che sia il club di corso Vittorio Emanuele a pagare l'intero ingaggio del giocatore (10 milioni di euro). La dirigenza interista proverà a spingere per ammorbidire la posizione della proprietà e spingerla a liberare il 30enne a condizioni diverse.



Non è questo l'unico nome nel mirino del Biscione: se in difesa è probabile l'arrivo anticipato di Bastoni dall'Atalanta, sulla mediana gli occhi restano monitorati su Donsah (Bologna) e Barella (Cagliari): nelle eventuali trattative l'Inter inserirebbe come contropartita tecnica il giovane attaccante Pinamonti. Anche Joao Mario potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a Javier Pastore senza dimenticare le piste Mkhitaryan (Mourinho non vorrebbe però l'ex Sporting Lisbona) e Verdi.



Intanto sul fronte societario, come scrive il Corriere della Sera, non sarebbero del tutto idilliaci i rapporti tra Suning e Thohir. I cinesi avevano provato a rilevare la quota (31%) dell'attuale presidente per 40 milioni ma l'indonesiano, che sabato era in tribuna a San Siro ad assistere alla sfida con l'Udinese, ne chiede quasi 200.