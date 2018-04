Inter, sfida alla Juventus per Pellegrini della Roma

Mentre la squadra è impegnata a difendere il quarto posto in serie A che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza dell'Inter è al lavoro sulle trattative per la nuova stagione, in bilico tra investimenti di un certo livello (in caso di Europa dei grandi) e colpi più convenienti (in caso di entrate europee meno elevate).



Lorenzo Pellegrini entrerebbe nella prima tipologia di investimenti: giovane ma già affermato, nel giro della Nazionale e con grande esperienza del campionato italiano. La Roma, Eusebio Di Francesco in testa, vorrebbe trattenerlo ma la clausola sul contratto è pericolosa per i giallorossi: si parla di 25 milioni di euro che salirebbero a 30 in caso di più di 25 presenze da 45 minuti (per ora siamo a 21) anche se Monchi ci ha recentemente confidato come nessuno abbia ancora centrato la cifra giusta.



Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter è comunque pronta a sfidare la Juventus, da tempo sul giocatore. Un altro nome caldo, arenato Bernard (troppo elevate le richieste contrattuali del brasiliano, in scadenza con lo Shakhtar Donetsk dove rimane visionato Marlos), è quello di Erik Lamela che non trova spazio nel Tottenham mentre Antonio Candreva potrebbe prolungare di un anno il contratto, fino al 2020, per abbassare l'ammortamento annuale nell'esercizio valido per la stagione in corso.