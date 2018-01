Inter, se non si sblocca Ramires ecco Kovacic

Lisandro Lopez ufficiale, Rafinha quasi ma l'Inter lavora senza sosta per regalare un altro rinforzo a Luciano Spalletti. A inizio gennaio sembrava che Ramires fosse il profilo più facilmente raggiungibile, grazie alla volontà dichiarata del giocatore e del canale preferenziale di Suning con lo Jiangsu. Ma con il passare del tempo nessun passo avanti nella trattativa: il brasiliano, pur sognando l'Inter, non ha forzato la mano al club cinese e lo stesso Walter Sabatini si è reso conto di quanto lo Jiangsu non intenda cederlo.



La dirigenza nerazzurra sta quindi vagliando le varie alternative, tra le quali potrebbe farsi largo un nome quasi a sorpresa e valido eventualmente per gli ultimi giorni di mercato: Mateo Kovacic. Secondo Tuttosport, il Real Madrid avrebbe aperto alla cessione in prestito del croato che non sta trovando molto spazio con Zidane mentre Ausilio avrebbe incassato il sì del giocatore (che ha offerte dalla Premier ma preferirebbe tornare in serie A) ad un pranzo di un mese e mezzo fa con l'agente Mamic.



Kovacic aveva già giocato nell'Inter 97 partite (con 8 gol) tra gennaio 2013 e giugno 2015 quando fu ceduto al Real per 29 milioni più bonus.