Inter, Schick dice no alla Roma: affare in settimana?

Dieci giorni al termine del mercato e l'intrigo Schick non è ancora risolto. Da quando l'affare tra Juventus e Sampdoria è saltato, tante squadre sono tornate ad interessarsi all'attaccante ceco: Inter, Roma, Napoli, Bayern Monaco e Monaco.



I nerazzurri sono stati i più incisivi trovando un accordo da 30,5 milioni di euro pagabili in tre anni ai blucerchiati ma, visti i paletti del Fair Play Finanziario e i dettami del governo cinese sugli investimenti esteri, hanno rallentato facendo tornare in gioco le altre.



La concorrente più pericolosa rimane la Roma, anche se il giocatore propende per Milano visto che Ausilio lavora su Schick da almeno un anno. Ecco perché, forse già in settimana, l'Inter potrebbe chiudere l'acquisto sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto (cifra totale sempre di 30,5 milioni) condizionato dalle presenze in campo del 21enne. Un'eventuale cessione di Jovetic e/o Brozovic potrebbe aiutare in tal senso, invece la Sampdoria - viste le difficoltà ad arrivare a Vietto - sta virando su Duvan Zapata del Napoli.