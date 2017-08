Inter scatenata: vicini gli acquisti di Emre Mor e Schick

Dopo Dalbert l'Inter si appresta ad effettuare altri colpi in entrata. I nerazzurri sono ormai vicinissimi a Emre Mor. L'agente dell'attaccante turco è sbarcato a Milano per chiudere con il club di Corso Vittorio Emanuele. Del resto la punta era assente nella foto di squadra e il Borussia Dortmund ha confermato la trattativa per la cessione del giocatore. L'accordo con i gialloneri verrebbe raggiunto sulla base del prestito biennale oneroso da 2 milioni di euro e l'obbligo di riscatto intorno ai 13-15 milioni. Per Spalletti un jolly offensivo visto che Emre Mor può essere schierato anche a sinistra e al centro oltre che a destra.



L'ex tecnico della Roma con ogni probabilità nella prossima stagione avrà a disposizione anche Patrik Schick. Il croato ha svolto ieri nuovi controlli cardiologici a Milano e come confermato dal medico sociale della Samp l'aritmia al cuore è stata superata e il giovane sta bene. Ora si attende solo l'idoneità sportiva: si dovrebbe trattare solo di una 'formalità'. Il discorso tra l'Inter e i blucerchiati è a buon punto: Spalletti, Sabatini e Ausilio hanno cenato con il ds dei liguri Pradè alla presenza dei procuratori del 21enne. Operazione in dirittura d'arrivo per 30 milioni pagabili in tre rate.