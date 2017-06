Inter, Sabatini su Jovetic: "Niente sconti al Siviglia"

Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è anche Stevan Jovetic, reduce da una buona seconda parte di stagione al Siviglia. Gli andalusi avevano il diritto di riscatto per 13 milioni di euro da esercitare entro il 30 maggio ma nel contratto era inserita anche una proroga al 15 giugno cambiando modalità di pagamento e cifra.



In arrivo uno sconto? Secondo Walter Sabatini no: "Stiamo studiando la situazione ma non credo - le parole del coordinatore dell'area tecnica dei club di Suning - è un giocatore che ha mercato".