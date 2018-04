Inter-Sabatini, si va verso il divorzio a fine anno

Finché sarà al suo posto, Walter Sabatini continuerà a lavorare per far più grande l'Inter. Il suo blitz, allora, ha consentito ai nerazzurri di chiudere il cerchio intorno a Stephan de Vrij, allontanando le sirene che arrivavano da Barcellona, e insieme ad Ausilio il direttore tecnico di Suning sta provando a completare anche l'operazione Asamoah, anche questa a parametro zero, visto che il jolly ghanese è in scadenza di contratto con la Juve.



Nonostante il suo lavoro sia sicuramente apprezzato, tuttavia, non dovrebbe esserci un rinnovo del contratto in scadenza a dicembre: vengono giudicati troppi, infatti, quasi 2 milioni all'anno per un dirigente secondo la nuova austerity imposta dal governo cinese al calcio. Così è possibile che alla fine del 2018 l'esperienza nerazzurra di Sabatini possa chiudersi.