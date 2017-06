Inter, Sabatini si arrende: "Schick è già della Juventus"

Il futuro di Patrick Schick, gioiellino di casa Samp e sorpresa dell'ultimo campionato, è la Juventus. Ne è sicuro il nuovo responsabile dell'area sportiva di Suning, Walter Sabatini, che intervenuto durante la trasmissione 'La signora in giallorosso' ha svelato: "Penso che lo abbiano già preso".

Una confessione che sa di resa per Sabatini, che aveva già seguito l'attaccante ceco ai tempi della Roma e nelle ultime settimane ha fatto un tentativo per portarlo all'Inter. L'assalto decisivo dei bianconeri, stando a quanto riportato da Tuttosport, partirà dopo la finale di Cardiff: l'accordo con il giocatore è stato raggiunto da tempo anche grazie alla mediazione del connazionale Nedved, ora bisognerà definire l'affare con la Samp, che vorrebbe tenerlo un altro anno.

Ipotesi questa che a Torino all'inizio sembravano voler assecondare, ma ora hanno cambiato idea: nelle idee della Juve Schick sarebbe molto utile ad Allegri in qualità di vice-Higuain (ruolo scoperto al momento in rosa) e il tecnico potrebbe farlo crescere con tranquillità sulla scia di quanto successo con Dybala. I colloqui coi doriani inizieranno dopo Cardiff, ma comunque per convincere i blucerchiati a lasciar partire l'attaccante basterà pagare per intero la clausola rescissoria da 25 milioni di euro.