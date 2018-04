Inter, Sabatini chiede la risoluzione immediata

Terremoto Suning. Dopo il divorzio tra Capello e il club cinese dello Jiangsu, ora anche Walter Sabatini è pronto a rassegnare le dimissioni. La vicenda legata al tecnico italiano (3 punti in 3 gare di campionato e due sconfitte consecutive) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma alla base della scelta ci sono le divergenze con la proprietà e l'addio scontato alla fine del 2018, quando il contratto scadrà e non gli sarà rinnovato perché l'austerity imposta dal governo cinese al calcio "impedisce" di pagare un dirigente quasi 2 milioni all'anno.



Le divergenze con la proprietà e le limitazioni, soprattutto economiche, sul mercato, hanno irritato Sabatini che così ha chiesto la risoluzione immediata del contratto da direttore tecnico. C'è da dire che finché sarà al suo posto, continuerà a lavorare per rinforzare l'Inter. Il suo blitz che ha consentito ai nerazzurri di chiudere il cerchio intorno a Stephan de Vrij, allontanando le sirene che arrivavano da Barcellona, lo conferma.



"Con Suning stiamo parlando, aspettiamo gli eventi. Capello? Ha chiesto e ottenuto la risolzione in un clima sereno, era una mia scelta e di solito mi faccio un processo se un giocatore sbaglia lo stop, figuriamoci adesso. Lasciamo tranquilla l'Inter, ha un obiettivo da raggiungere ma sarebbe stato bello poter costruire una storia pià consistente. Spalletti spero rimanga per cinque anni, merita di vincere con i nerazzurri" le parole - ormai al passato - di Walter Sabatini a FcInter1908.