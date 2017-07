Inter, Sabatini a Milano: incontro con l'agente di Perisic e Jovetic

Si muove Walter Sabatini in prima persona. Il coordinatore tecnico di Suning ha incontrato in un hotel del centro di Milano Fali Ramadani, l’agente di Jovetic e Perisic, i due giocatori in uscita dall'Inter. Sul croato c'è il forte interesse del Manchester United che dopo la cessione di Januzaj alla Real Sociedad potrebbe tentare l'affondo decisivo per l'ala offrendo i 55 milioni di euro richiesti dai nerazzurri.



Più complessa la situazione relativa al montenegrino: sembrava sfumata la pista Siviglia ma l'addio di Vitolo, passato all'Atletico Madrid (via Las Palmas), spingerebbe gli andalusi a riprovarci. Attenzione anche alla Roma: non è da escludere che il club di Corso Vittorio Emanuele decida di inserire Jo Jo (apprezzato dai giallorossi) in una possibile trattativa per Nainggolan, obiettivo di mercato dei nerazzurri.



A tal proposito erano circolate voci su un faccia a faccia tra Sabatini e il procuratore del centrocampista belga: entrambi sono stati visti nello stesso albergo dove è andato in scena il confronto con Ramadani. In realtà i due non si sarebbero incrociati perché il primo sarebbe andato via poco prima che il dirigente arrivasse. Discorso soltanto rinviato?