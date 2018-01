Inter-Roma, sfida totale: anche i giallorossi su Sturridge

Settimana fondamentale per il mercato invernale dell'Inter, che dopo aver portato a casa Lisandro Lopez e Rafinha vuole chiudere un altro colpo. In casa nerazzurra è stato praticamente perfezionato il passaggio di Gabigol al Santos: prestito oneroso (fino al 31 dicembre 2018) e ingaggio, che il brasiliano si è ridotto del 40% (guadagnava 3 milioni a stagione), tutto a carico del club paulista. Manca ancora l’ok del Benfica, ma si tratta solo di una formalità.

A Milano sono dunque vicini a mettere insieme un tesoretto (appunto fra i soldi per il prestito e il risparmio a livello di ingaggio) che l'Inter, come spiega la Gazzetta dello Sport, ha in mente di aumentare cedendo anche Eder per poi regalare un grande colpo a Spalletti. Improbabile Correa (costa troppo), ma c'è Sturridge, per il quale l'Inter sta trattando con il Liverpool. Si parla di un prestito oneroso, ma c'è già l'ok del giocatore. A rovinare i piani dei nerazzurri però potrebbe arrivare la Roma, avversaria anche sul campo questa sera a San Siro.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, in caso di partenza di Dzeko destinazione Londra i giallorossi andrebbero all'assalto dell'attaccante inglese, finito ai margini al Liverpool. Mancino, può occupare tutti i ruoli dell’attacco, si può prendere per cifre ragionevoli e ha tre anni meno dell'attaccante bosniaco. Ieri ci sarebbe stato un contatto tra le società, ma non si farà nulla finché Dzeko non avrà deciso il proprio futuro.