Inter, Rodriguez ha già detto sì: può arrivare a giugno

Ricardo Rodriguez potrebbe essere il primo grande colpo dell'estate nerazzurra: il terzino svizzero classe 1992 ha detto sì all'Inter. Di fatto il club di Suning l'ha già bloccato per la prossima sessione di mercato: praticamente impossibile, invece, che arrivi adesso, anche per le prolematiche legate al fair play finanziario. E poi perché l'Inter deve chiudere la trattativa anche con il Wolfsburg, il club di appartenenza del difensore. Su Rodriguez c'è una clausola di 22 milioni, Ausilio spera di ottenere uno sconto arrivando a 18. Per gennaio, invece, occhio a un'altra operazione a centrocampo: se dovesse partire uno tra Banega e Kondogbia, la pista principale porta a Lucas Leiva,