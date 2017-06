Inter, rivoluzione difesa: Rudiger, Dalbert e Karsdorp

Il reparto che Spalletti vuole rifondare quasi interamente sarà la difesa: servono due terzini giovani e di spinta e un centrale di grande affidabilità alla Rudiger per intenderci. Col tedesco c'è un accordo di massima, manca quello con la Roma ma se non dovesse essere raggiunta l'intesa - tra domanda e offerta al momento ballano 10 milioni di euro - è già pronto un piano B che porta alla stellina colombiana dell'Ajax, Davinson Sanchez.



Ma Sabatini guarda all'Olanda anche per l'esterno destro con Karsdorp del Feyenoord, mentre sulla corsia opposta il nome caldo resta sempre quello di Dalbert con la convinzione che il Nizza prima o poi abbasserà le pretese per liberarlo.



Questi i nomi su cui stanno lavorando i dirigenti nerazzurri, nomi che possono rilanciare la nuova Inter con il marchio di fabbrica del tecnico di certaldo il 4-2-3-1 che prevede un centrocampista muscolare da affiancare a Gagliardini per proteggere la difesa. Borja Valero è una richiesta di Spalletti tenuto conto che Nainggolan non arriverà a Milano e che Joao Mario potrebbe anche essere ricollocato in un centrocampo a tre, dando vita di fatto all'altra Inter, quella modellata sull'altro sistema di gioco, il 4-3-3.



Sia nell'uno o nell'altro formato quello che manca è il sostituto di Perisic: se il croato dirà sì al Psg potrebbe essere Lucas con un conguaglio in favore dei nerazzurri. Ma se lo United aumenterà l'offerta da 40 milioni di euro bonus inclusi è più che probabile - a Europeo concluso - che possa essere effettuato un blitz su Bernardeschi.

Claudio Raimondi