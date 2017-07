Inter: rispunta Berardi, Gabigol può andare al Sassuolo

L'Inter, seguendo le richieste di Luciano Spalletti, sta lavorando per rafforzare l'attacco per quanto riguarda le fasce. Il sogno - sempre percorribile - rimane Di Maria ma, vista la più che probabile partenza di Ivan Perisic, quasi sicuramente arriveranno due esterni offensivi ad Appiano Gentile.



La novità è che sono ripresi i contatti con il Sassuolo per Domenico Berardi, tifoso nerazzurro e sempre nell'orbita della Roma. I neroverdi valutano il loro gioiello 50 milioni di euro, cifra che l'Inter (e i giallorossi) non è disposta a pagare, ma nell'affare potrebbe essere inserito il prestito di Gabigol, in cerca di minutaggio per crescere in serie A.



Sullo sfondo rimangono sempre i nomi di Keita (che il Milan ha lasciato perdere ma che ha già un accordo con la Juventus per la prossima stagione, quando scadrà il contratto con la Lazio) e Gomez (in orbita Napoli e Roma).