Inter, rinnovo fino al 2021 in vista per Eder

Con davanti un giocatore come Mauro Icardi, è normale che il minutaggio di Eder non possa essere così corposo come desidererebbe il giocatore. Eppure tutta l'Inter, Spalletti in testa, considera l'italo-brasiliano una risorsa preziosa per la squadra, una specie di dodicesimo uomo in campo: mai una polemica e apporto prezioso ogni qualvolta viene chiamato in causa.



Ecco perché, come riportato da Corriere dello Sport e Tuttosport, il club nerazzurro è al lavoro con Eder per rinnovargli il contratto. L'attaccante oggi ha un accordo da 2 milioni di euro a stagione fino al 2020, l'intenzione è quella di prolungarlo fino al 2021 con la conferma dell'ingaggio. Una testimonianza in più della considerazione verso il nazionale azzurro, già in estate Spalletti aveva bloccato le trattative con lo Zenit che era disposto a ricoprire d'oro il giocatore.