Inter, rifondazione in vista: rispunta Allegri

Nuovo anno zero per l'Inter che aspetta con ansia la fine di questa tribolata stagione per dare il via alla strategia di rilancio. Martedì dovrebbe esserci il primo contatto di persona tra Piero Ausilio e Walter Sabatini, utile a capire il futuro dell'attuale ds nerazzurro dopo le dichiarazioni di giovedì su Thohir, gruppo diviso e pessima pianificazione dell'annata.



Ma proprio in quelle parole c'era un particolare che non tutti hanno notato subito. Ausilio, parlando della ricerca del futuro allenatore, ha detto: "cerchiamo tecnici bravi come quelli nei club più forti: Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid e Juventus". E proprio quest'ultima squadra non sarebbe stata pronunciata a caso, scrive la Gazzetta dello Sport. In caso di triplete bianconero, Max Allegri potrebbe anche considerare chiuso il ciclo e voler provare una nuova avventura: Suning farebbe sicuramente un'offerta a cifre paragonabili a quelle offerte a Conte.



L'Inter in ogni caso cerca tecnici che conoscano già il campionato italiano per evitare un de Boer-bis: Spalletti rimane la soluzione più facile, Sarri piace molto ma si tenterebbe l'affondo solo in caso di rottura con De Laurentiis.