Inter-Ranocchia, altro addio: va in prestito all'Hull City

We are delighted to announce the signing of Andrea Ranocchia on loan from Inter Milan until the end of the season #WelcomeAndrea Una foto pubblicata da Hull City (@hullcity) in data: 31 Gen 2017 alle ore 03:19 PST

Adesso è davvero fatta, c'è anche l'ufficialità. Andrea Ranocchia lascia di nuovo l'Inter, come a gennaio dello scorso anno quando passò alla Sampdoria. Stavolta, però, non resterà in Serie A: il Sassuolo ha mollato la presa dopo aver deciso di tenere Acerbi, l'accordo col Bologna non è arrivato, così l'ex capitano va all'Hull City, in Premier League. Il difensore ha svolto e superato le visite mediche e il club inglese ne ha annunciato l'acquisto con un post su Instagram.



Ranocchia in questa stagione ha giocato 5 volte in campionato, chiuso da Miranda e Murillo o anche da Medel, che Pioli vede soprattutto come difensore. In Premier dovrà lottare per salvarsi: dopo un'ottima partenza, al momento l'Hull City è al penultimo posto. Negli ultimi giorni era venuta fuori anche l'ipotesi Zenit, poi i russi hanno optato per Ivanovic, che a ore lascerà il Chelsea.